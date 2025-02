Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 20 km Falun 2025 in DIRETTA: 4 giri alla volata. Non c’è Klaebo, chance per tutti gli altri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGIRO 1/5 – Atleti completamente bardati, temperature proibitive. Si va verso la conclusione del primo giro. La neve non consente di fare selezione: sono Krueger e Amundsen potrebbero decidere di andarsene, ma non conviene perché poi prenderebbero aria gelida in faccia.GIRO 1/5 – Amundsen davanti a dettare il passo, vorrà provare a mettersiprova? Ricordiamo che non ha senso una 20km di massa prima dei Mondiali, visto che non c’è ai Mondiali.GIRO 1/5 – E allora, in casa Italia si devono ancora decidere i frazionisti a skating della staffetta di Trondheim.Saranno 5 tornate da 3 chilometri, il giro è impegnativo: le condizioni GELIDE.PARTITI!!!10:57 C’è molta curiosità per vedere la condizione di Amundsen, ieri apparso non in pnella 10 TC.