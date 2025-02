Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: Vinatzer disastroso e con lacune tecniche, guida Noel

10.21 Le soliteper, addirittura ultimo a 2.54. L'oro in parallelo ha salvato il suo Mondiale, che altrimenti sarebbe stato. Questo ragazzo andrebbe proprio ricostruito tecnicamente, come ha fatto Sofia Goggia con Agazzi.10.20 Subito un grave sbilanciamento e 0.58 di ritardo al primo intermedio, che diventano 1.16 al secondo. Non ci siamo.10.19 Nef chiude settimo a 1.49. Ora Alex. Non è il suo tracciato. Deve prima di tutto cercare di finire la prima manche, poi un distacco sul secondo e mezzo di distacco sarebbe da sottoscrivere.10.18 Inforcata per Steen Olsen. Aveva 65 centesimi di ritardo al secondo intermedio. La pista ovviamente inizia ad essere segnata, ma il tempo si può ancora fare.