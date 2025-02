Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: tra poco la prima manche. Vinatzer con il 18

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA DELLO9.35 Negli ultimi 30 anni sono poi arrivati 1 argento (Manfred Moelgg nel 2007) e ben 5 bronzi (Tomba nel 1997, Giorgio Rocca nel 2003 e 2005, Manfred Moelgg nel 2011 e Alexnel 2023).9.33 Sono stati quattro gli italiani a laurearsi campioni del mondo in, storicamente una disciplina amica per il nostro Paese: Carlo Senoner a Portillo (Cile) nel 1966, Gustavo Thoeni a St. Moritz nel 1974, Piero Gros a Innsbruck nel 1976, Alberto Tomba a Sierra Nevada nel 1996.9.30 La Francia potrebbe rimanere a secco di podi nel medagliere: non succede dal 2003. Però quella odierna sarà proprio la loro gara: Clement Noel parte favorito, ma è da medaglia anche Steven Amiez.