Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: subito Kastlunger e Vinatzer in avvio di seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCICARCA TIRA LE ORECCHIE AGLIISTI: “IMPARINO DA GROSS!GUARDA LA CORNICE E NON IL QUADRO”13.25 Seymour si porta in testa con 29 centesimi su Vidovic. E’ il turno del britannico Billy Major (-0.50).13.23 Read terzo a mezzo secondo. Stanno scendendo chiaramente sciatori di terza fascia. Ora l’americano Jett Seymour (-0.28).13.21 L’estone stava sciando bene, poi è uscito a pochi pali dalla fine. Peccato per lui. E’ bello vedere anche queste nazioni nello sci. Adesso il canadese Erik Read (-0.15).13.19si inclina e scivola. Aveva 65 centesimi di vantaggio al secondo intermedio. Piove sul bagnato.Tocca all’estone Tormis Laine (-0.13).13.18 Vidovic e Del Campo hanno fatto due gare in parallelo.