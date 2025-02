Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: Noel inforca, Mondiale fallimentare per la Francia. Affonda anche l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCICARCA TIRA LE ORECCHIE AGLIISTI: “IMPARINO DA GROSS! VINATZER GUARDA LA CORNICE E NON IL QUADRO”14.19TA PER! Oro per Meillard,che chiude isenza medaglie: non succedeva dal 2003.era dietro di 16 centesimi all’ultimo intermedio.14.17mai sul podio ainella sua carriera. Lasi affida a lui per comparire nel medagliere di questa rassegna iridata.14.16 Altra medaglia per Meillard. Senza strafare, con la consueta pulizia di stile, si porta davanti con 26 centesimi su McGrath. Manca solo Clement. Se scia come sa, il francese potrebbeincrementare i 19 centesimi di vantaggio con cui parte.14.15 Meillard ha già vinto il bronzo in gigante in questi