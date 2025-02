Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: Noel inforca, Francia senza medaglie! Italia inesistente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAILRE DEIDI SCICARCA TIRA LE ORECCHIE AGLIISTI: “IMPARINO DA GROSS! VINATZER GUARDA LA CORNICE E NON IL QUADRO”14.27 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.14.26 L’chiude il Mondiale con 3: 2 ori (parallelo a squadre e gigante femminile) e 1 argento (superG femminile). Che ne sarà di noi tra qualche tempo,Brignone, Goggia, Bassino e Paris? Lo scopriremo solo vivendo.14.25 Stefano Gross, unico azzurro al traguardo, chiude 20° a 2.73. Fuori Kastlunger e Vinatzer, che erano già nelle retrovie dopo la prima manche.14.24 La classifica finale dellodei:Loic Meillard (Svizzera) 1’54?02Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.26Linus Strasser (Germania) +0.