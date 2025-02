Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: mostruosa manche di Noel. Attesa per Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA DELLO9.59 Amiez dietro di 34 centesimi al secondo rilevamento.9.58 Eccezionale Meillard, è secondo a 19 centesimi. Lo svizzero è stato l’unico a rimanere in scia a, è in lizza per l’oro! Occhio adesso al francese Steven Amiez: potenzialmente è alllo del compagno di squadra.9.55 Perde tantissimo Strasser da metà pista in giù ed è 4° a 0.77 da. Comunque si gioca il podio. Adesso il primo degli svizzeri: Loic Meillard.9.54 Il teutonico è in vantaggio di 0.14 al primo parziale e di 0.04 al secondo!9.53 McGrath in corsa per le medaglie: è secondo a 64 centesimi. E’ il turno del tedesco Linus Strasser.9.53 Lo scandinavo ha lo stesso tempo dial primo rilevamento, ma è dietro di 0.