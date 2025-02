Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia impresentabile, Gross il migliore a 38 anni. Noel verso l’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA DELLO10.43 Sono scesi i primi 30. Gli atleti in gara sono ben 100. Noi vi aggiorneremo fino al n.46, poi scenderanno solo rappresentanti delle nazioni dalla quinta fascia in giù.10.42 Il finlandese Eduard Hallberg è 16° a 2.11.10.41 Stefanoperde 92 centesimi nell’ultimo intermedio ed è 14° a 1.88. Ancora una volta il primo deglini è un 38enne prossimo al ritiro.Ai piani alti come se lo giustificano?10.39 Il britco Laurie Taylor 16° a 2.24. La Gran Bretagna, non da oggi, è superiore all’in. Un dato di fatto di cui vergognarsi.10.37 Gliistini non sembrano proprio avere il controllo dei propri sci. Sembrano proprio in balia dei materiali.