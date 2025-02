Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia impresentabile, Gross il migliore a 38 anni. Alle 13.15 la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCI11.00 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento13.15 per la. Un saluto sportivo.10.59 Non giriamoci attorno, amici di OA Sport. Se togliamo l’oro del parlo a squadre, bello ma di sicuro non prestigioso, il Mondiale dell’è stato salvato da Federica Brignone.10.57 I piazzamenti finali deglini: 14°(ildei nostri a 38) a 1.88, 24° Vinatzer a 2.54, 29° Kastlunger a 3.22.10.56 Il croato Matej Vidovic è 30° a 3.34, pari merito con Del Campo. Dunque avremo 31 atleti nella. In realtà, dopo l’inversione dei 30, vengono poi fatti scendere anche gli atleti tra la 32ma e la 60ma posizione.10.54 Lo spagnolo Juan Del Campo Hernandez è 30° a 3.