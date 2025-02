Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia imbarazzante, Gross unico al traguardo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCICARCA TIRA LE ORECCHIE AGLIISTI: “IMPARINO DA! VINATZER GUARDA LA CORNICE E NON IL QUADRO”13.50 In pista lo svizzero Daniel Yule (-0.09).13.49 Ryding perde ben 6 decimi nel finale, ma si porta al comando con 10 centesimi su Raschner. Anche Ryding, come, è un classe 1986.13.48 L’deve ringraziarese comparirà nella classifica finale della gara.Ora il britannico Dave Ryding (-0.64).13.479° a 1?12. Non poteva essere lui il salvatore della patria. Non più.13.46rischia subito di scivolare, ma si salva. Gli restano solo 23 centesimi di vantaggio al primo intermedio e 7 al secondo.13.45 Scivola ed è fuori Zubcic. Adesso l’ultimono, il 38enne Stefano(-0.