Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia imbarazzante, fuori Kastlunger e Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCICARCA TIRA LE ORECCHIE AGLIISTI: “IMPARINO DA GROSS!GUARDA LA CORNICE E NON IL QUADRO”13.32 Rochat terzo a 6 decimi. E’ il turno del francese Victor Muffat-Jeandet (-0.09).13.30 L’austriaco Dominik Raschner è il nuovo leader con mezzo secondo su Major. E’ il momento dello svizzero Marc Rochat (-0.09).13.28nelle porte finali. Ma aveva 42 centesimi di ritardo all’ultimo intermedio. Da Major, non da Noel.L’unico aggettivo per descrivere l’maschile in.13.27 Major rischia di uscire, ma si porta nettamente al comando con 1.15 su Seymour. Vediamo Alex(-0.02). Finirà davanti al britannico? Non è facile.13.25 Seymour si porta in testa con 29 centesimi su Vidovic.