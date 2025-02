Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Mondiali 2025 in DIRETTA: inizia lo slalom, Noel per salvare la Francia dal baratro

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI SCII PETTORALI DI PARTENZA DELLO9.49 Il norvegese accusa 0.09 al primo intermedio e 0.39 al secondo. Si è capito chesarà difficile da avvicinare.9.47 Da dimenticare la prima manche per Kristoffersen. All’arrivo incassa 1?59 da. Adesso un altro norvegese: Timon Haugan.9.47 Lo scandinavo è già dietro di 0.16 al primo intermedio e 0.67 al secondo.9.46 Ha sciato bene, non ha sbagliato nulla. 59?23 il suo tempo. Non sembra aver rischiato al 100%, ma il n.1 gli ha dato un vantaggio notevole in termini di pista.Vediamo ora il campione in carica, il norvegese Henrik Kristoffersen.9.45to lodei. In pista il francese Clement.9.43 Il primo a partire sarà Clement