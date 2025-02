Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Trento, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: palla a due a Torino per la finale

4-5 Libero a segno per l'inglese: +1! 4-4 Quinn Ellis col fallo! 4-2 Freddie Gillespie appoggia: nuovo vantaggio milanese! 2-2 Schiacciata in campo aperto di Quinn Ellis: Trento pareggia subito! 2-0 Rubata e contropiede di Leandro Bolmaro: Milano sblocca il punteggio! Tutto è pronto per la palla a due. Buona finale e buon divertimento a tutti! Questi gli Starting five scelti dai due coach: Mannion Bolmaro Shields LeDay Gillespie (Milano); Ellis Cale Pecchia Lamb Mawugbe (Trento) 17:13 E' il momento della presentazione dei due roster, con l'adrenalina che sale per questa sfida che vale il secondo trofeo stagionale! Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trentino si sono affrontate in Coppa Italia anche lo scorso anno nei quarti di finale, con i meneghini che vinsero per 80-57.