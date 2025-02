Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Trento, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: i meneghini sfidano la sorprendente Aquila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alladi, finale delladi! Si mette in palio quest’oggi il secondo trofeo stagionale dopo la Superna conquistata a fine settembre 2024 proprio dai.L’EA7 Emporio Armani ha centrato la seconda finale consecutiva e prova a cancellare il ko dello scorso anno contro Napoli, mettendo in bacheca la nonache sarebbe record assoluto lasciando a quota otto Virtus Bologna e Benetton Treviso. In semifinale i milanesi hanno piegato la Germani Brescia per 69-74 con 19 punti di Shavon Shields e 14 di un ritrovato Nikola Mirotic.La Dolomiti Energia Trentino, alla sua prima finale di, prova a ribaltare il pronostico che la vede sfavorita contro la corazzata meneghina.