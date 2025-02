Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Trento, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: i meneghini sfidano la sorprendente Aquila

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:10 Squadre che sono già sul parquet dell’Inalpi Arena per il riscaldamento che precede la palla a due tra poco meno di dieci minuti. Nella finale femminile tutta ‘veneta’ la Famila Wuber Schio ha prevalso contro l’Umana Reyer Venezia per 45-54 mettendo così in bacheca la quintaconsecutiva (la sedicesima della sua gloriosa storia).17:07 Nell’unico precedente di questa stagione in Campionato la Dolomiti Energia ha stravinto in casa per 91-57 infliggendo una sonora sconfitta ai ben più blasonati campioni d’, dimostrandosi una squadra tosta da affrontare e ne è un’ulteriore conferma la prima posizione in classifica con 30 punti.17:04 La Dolomiti Energia Trentino è invece alla prima finale della sua storia, con l’che ha già disputato la Final Eight senza però andare mai a giocarsi il trofeo.