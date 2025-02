Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Trento 63-79, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: IMPRESA DELL’AQUILA A TORINO, E’ STORIA! 23 punti di Jordan Ford MVP

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE QUI: LA DOLOMITI ENERGIA TRENTINO FA L’, VINCE LAE MANDA AL TAPPETO L’PER 63-79!Può iniziare la festa per la Dolomiti Energia Trentino, con lo striscione del traguardo vicinissimo! Alla prima finale di.63-79 Nico Mannion risponde alla stessa maniera.61-79in penetrazione.61-77 1/2 per Stefano Tonut ai liberi.60-77 2/2 per Niang in lunetta.60-75 MYLES CALEEEE! TRIPLA, +15 DOLOMITI ENERGIA! MANCANO MENO DI DUE MINUTI.60-73 2/2 per il giovane talento nato a Dakar (Senegal) mano:respira e torna a +13!60-71 Niang arpiona il rimbalzo e schiaccia!60-69 2/2 per Nikola Mirotic che sale a quota 20torna sotto la doppia cifra di svantaggio!Leandro Bolmaro a terra per una botta alla spalla dopo un contatto con Zuskaukas.