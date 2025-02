Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Trento 48-59, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: lombardi poco efficaci da tre, +11 Aquila alla terza sirena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52-67 Shavon Shields interrompe l’emorragia per!50-67 QUINN ELLIS DA TRE! LA DOLOMITI ENERGIA PRENDE IL LARGO, +17 E TIME-OUT DI ETTORE MESSINA.50-64 ALLEY-OOP DI MAWUGBE! +14.50-62 Tonut da sotto il ferro:prova a non mollare!48-62 JORDAN FORD DA TRE:PROVA A SCAPPARE, +14!Fallo in attacco di LeDay!Iniziano gli ultimi 10? della finale didi!Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? la Dolomiti Energia Trentino è a +11 (48-59) sull’!48-59 Tap-in perfetto di Anthony Lamb: +11!48-57 Nikola Mirotic infallibile a cronometro fermo:torna sotto la doppia cifra di svantaggio!46-57 Libero a segno di Jordan Ford.Fallo tecnico per Nikola Mirotic!46-56 Reverse di Quinn Ellis: ristabilito il +10 con meno di un minuto da giocare nel terzo quarto!46-54 2/2 per Nikola Mirotic in lunetta, che aggiorna il bottino personale a quota 12 punti.