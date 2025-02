Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Trento 31-38, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: mini-fuga dell’Aquila nel secondo quarto, 12 punti di Jordan Ford

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:10 12pere 8 di Anthony Lamb tra le fila, con 7di Quinn Ellis – per l’di Nikola Mirotic e 7equamente divisi tra Leandro Bolmaro e Zach LeDay. Percentuali basse dall’arco per entrambe le squadre (11.1%-26.7%), con i trentini perfetti a cronometro fermo (100%) oltre a tirare meglio da due (47.4%).Gli arbitri vanno a vedere all’Instant Replay e confermano il canestro: si va all’intervallo lungo sul punteggio di 31-38 in favore della Dolomiti Energia Trentino!31-38 Zukauskas col tap-in allo scadere!0/2 per Stefano Tonut ai liberi!31-36 Anthony Lamb da tre: +5 Dolomiti Energia!31-33 2/2 pera cronometro fermo: +2.31-31 ZUKAUSKAS! LA TRIPLA DEL PAREGGIO.31-28 Non trema la mano in lunetta Nikola Mirotic: 2/2 e 8per lui.