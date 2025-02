Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Trento 14-15, Coppa Italia basket 2025 in DIRETTA: break e contro-break, Dolomiti Energia avanti di un solo punto dopo 10?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-22 Schiacciata di Mawube: -1!23-20 ‘PIPPO’ RICCI DA TRE:METTE LA FRECCIA.20-20 Giocata perfetta di Leandro Bolmaro: ancora pareggio!18-20 Zach LeDay aiutato dal ferro: l’rimane lì, -2!16-20 ANTHONY LAMB! TRIPLA.16-17 Leandro Bolmaro tiene a contatto!14-17 Quinn Ellis dalla media:ristabilisce il +3!Inizia il secondo quarto!Si chiude il primo quarto:10? laTrentino èdi unsull’!14-15 2/2 per Myles Cale ai liberi: +1che torna a segnareun lungo digiuno offensivo!14-13 Unlibero segnato da ‘Neno’ Dimitrijevic: sorpasso!13-13 Altro 2/2 in lunetta per l’ex Barcellona, che impatta nel punteggio!11-13 2/2 per Nikola Mirotic a cronometro fermo:-parziale aperto di 7-0 e -2!Time-out chiamato da coach Paolo Galbati, con circa due minuti e mezzo da giocare in questo primo quarto.