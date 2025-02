Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le Zanzare provano a fermare la capolista!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:42 Le Pantere stanno letteralmente dominando in stagione e in classifica sono prime con 66 punti e 22 vittorie su 22 match disputati. La prima posizione al termine della Regular Season è già matematica.15:39 Quello odierno sarà il remake della semifinale di Coppa Italia di settimana scorsa, match in cuisi è imposto con un sonoro 3-0.15:36 Buon pomeriggio e benvenuti alladi, match valido per la decima giornata di ritorno della Serie A di2024-.Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alladi, match valido per la decima giornata di ritorno della Serie A di2024-. La Regular Season sta giungendo al termine ed è il momento per definire le otto che si giocheranno lo Scudetto ai play-off.