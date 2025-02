Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 1-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-19, le Pantere riaprono il match!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Gioco fermo per un challenge chiesto da Bernardi su un’ipotetica invasione aerea di Seki.2-2 Mimis gioca sulle mani del muro di Zhu Ting.1-2 Ishikawa non riesce a tenere l’attacco di Gabi.1-1 Mims torna a farsi vedere in attacco.0-1 Si riparte con un muro di Haak su Tolok.17:05è stata brava a reagire, sfruttando un momento di appannamento di. Lehanno commesso 12 errori diretti in questo parziale, numeri insoliti per questa squadra.25-19 Adigwe prende l’asta e regala il set a.24-19 Muro di Aleksic su Lubian, ci sono 5 set-point per.23-19 Primo tempo a segno di Aleksic.22-19 Zhu Ting riporta le sue a -3.22-18 Ancora a segno Zhu Ting, questa volta in diagonale.22-17 Primo tempo profondo di Aleksic.