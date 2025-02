Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 19-25, Pantere in scioltezza nel primo parziale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-3 Ace di Chirichella.1-2 Muro di Chirichella su Ishikawa, scambio stupendo!1-1 Haak sciupa un contrattacco.0-1 Si riparte con un errore al servizio di Tolok.16:30 Lehanno amministrato nelset, l’assenza di Wolosz non sta pesando. 4 muri, 1 ace, 7 errori e 41% in attacco di squadra per. Top-scorer Zhu Ting con 6 punti.19-25 Zhu Ting chiude ilcon una diagonale nei quattro metri.19-24 Lungo il servizio di Haak.18-24 Non passa la battuta di Tolok, ci sono sei set-point per.18-23 Ancora una sassata di Tolok, questa volta in parallela.17-23 Colpo profondo di Haak in posto sei.17-22 Bordata clamorosa di Tolok, che scarica tutta la sua rabbia.16-22 Pallonetto spinto di Zhu Ting.16-21 Murone di Zhu Ting su Mims.