Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 11-9, le Zanzare ci provano nel secondo parziale

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16-13 Muro di Bosio su Gabi. Nel frattempo Lukasik ha preso il posto di Zhu Ting.15-13 Tolok riporta le sue a +2.13-13 Muro di Gabi su Mims.13-12 Zhu Ting passa sopra il muro da posto quattro.13-11 Anche Haak litiga con la battuta.12-11 Colpo a scavalcare il muro di Haak.12-10 Ricambia il favore Chirichella.11-10 Errore al servizio di Bonifacio.11-9 Ace di Bonifacio,ci prova.10-9 Errore in attacco di Zhu Ting.9-9 Difesa meravigliosa di De Gennaro, Seki sbaglia però poi tutto in regia.8-9 Tolok continua a litigare con la battuta.8-8 Invasione confermata.8-8 Invasione a rete i Gabi, Santarelli chiama un challenge.7-8 Magia ad una mano di Bosio, poi Bonifacio finalizza.6-8 Fallosadai nove metri.6-7 Tolok mantiene le sue a contatto.