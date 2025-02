Oasport.it - LIVE Novara-Conegliano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: inizia il big-match!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:00risponde con: Bosio, Alsmeier, Bonifacio, Aleksic, Tolok, Mims e Fersino.15:57scende in campo con: Gabi, Zhu Ting, Seki, Haak, Lubian, Chirichella e De Gennaro.15:54 Tutto esaurito al PalaIgor di, l’atmosfera è quella delle grandi occasioni.15:51 Si sta per concludere la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per la presentazione dei sestetti.15:48 Queste due formazioni si sono affrontate innumerevoli volte nelle ultime stagioni,è stata una delle ultime squadre a batterelo scorso anno, ma negli ultimi 13 scontri diretti è uscita sconfitta in 12 occasioni.15:45è invece in piena lotta per la seconda moneta, ma non può più permettersi di sbagliare. Bosio e compagne sono infatti quarte in classifica con 48 punti, 17 vittorie e 5 sconfitte.