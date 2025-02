Oasport.it - LIVE Milano-Bergamo, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne si giocano il secondo posto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NOVARA-CONEGLIANO DIDALLE 16.00Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alladi, match valido per la decima giornata di ritorno della Serie A di2024-. Ultime giornate di Regular Season, conin piena lotta per la seconda posizione.Derby lombardo estremamente atteso:è una delle squadre più attrezzate del Campionato,sta invece disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative.sono in piena lotta per la seconda moneta finale, al momento sono però terze in classifica con 50 punti frutto di 17 vittorie e 5 sconfitte.ha ipotecato i play-off, risultato non scontato, è il settimoattuale (33 punti, 11 vittorie e 11 sconfitte) potrebbe anche diventare un sesto in caso di buon finale di stagione.