Oasport.it - LIVE Milano-Bergamo 3-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne si avvicinano al secondo posto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:35 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.20:33 Le padrone di casa sono state migliori in tutti i fondamentali: 44 attacchi vincenti, 11 muri, 1 ace e 13 errori diretti, contro i 33 attacchi vincenti, i 5 muri, i 3 ace e i 19 errori diretti di.20:32 Prestazione estremamente convincente di, che ha giocato in maniera lineare, senza strafare. Con questo risultato le lombarde restano in terza posizione, ma si portano a 1 punti di distanza da Scandicci seconda.25-20 Murone disu Mlejnkova, finisce qui.24-20 Errore in battuta di Adriano, ci sono 4 match-point per.23-20 Mlejnkova trova una parallela interessante.23-19 Pallonetto spinto di Cazaute.