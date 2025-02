Oasport.it - LIVE Milano-Bergamo 2-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-16, dominio assoluto delle padrone di casa!

14-12 Errore in battuta di Cazaute.14-11 Egonu rispedisce le sue a +3.13-11 Pipe imprendibile di Cazaute.12-11 Diagonale stretta di Cazaute,è tornata nel set.11-9 Pallonetto di seconda intenzione di Orro.10-9 Ottimo l'ingresso di Bolzonetti.10-8si sblocca con il primo tempo di Kurtagic.9-8 Bolzonetti riportaa -1.9-7 Ace con l'ausilio del nastro di Evans.9-6 Attacco vincente di Adriano.9-5 Daalderop pianta un chiodo in parallela.8-5 Muro di Bolzonetti su Egonu.8-4 Bolzonetti prova a tenere le sue a contatto.8-3 Mamma mia! Alzata dietro ad una mano di Orro e bordata in attacco di Egonu.7-3 Evans trova il terzo punto della sua partita.7-2 Egonu prende in pieno viso Adriano.6-2 Spallata di Adriano da posto due.