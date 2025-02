Oasport.it - LIVE Milano-Bergamo 1-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 25-18, primo parziale in scioltezza per le padrone di casa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-7tempo di Strubbe.7-6 Punto in bagher di Bolzonetti, inchiodate le giocatrici di.7-5 Parallela imprendibile di Egonu.6-5 Errore di Daalderop dai nove metri.6-4 Mani-out di Egonu da seconda linea.5-4 Diagonale nei tre metri di Daalderop.4-3 Piani non trova le mani del muro.3-3 Mlejnkova trova ilpunto della sua partita.3-2 Errore in battuta di Piani.2-2 Pallonetto spinto di Piani.2-1 Sylla passa senza problemi da posto quattro.1-1 Errore in battuta di Sylla.1-0 Si riparte con un errore in attacco di Cese Montalvo.19:30 Dopo un inizio difficileè venuta fuori alla distanza e ha dominato ildecisamente troppo fallosa, sono stati addirittura 12 gli errori diretti.25-18 Cese Montalvo attaccamente in rete,set a