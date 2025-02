Oasport.it - LIVE Milano-Bergamo 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: 17-12, Egonu e compagne provano l’allungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23-17 Mani-out di Piani da seconda linea.23-16 Lungo il servizio di Piani.22-16 Primo tempo profondo di Manfredini.22-15 Stampatona di Daalderop su Piani.21-15 Muro di Kurtagic su Manfredini. Cambio in regia, entra Carraro.20-15 Ancora un primo tempo di Danesi.19-15 Muro di Manfredini su Daalderop.19-13passa sopra al muro e saluta la compagnia.18-13 Primo tempo di Danesi.17-13non riesce a sistemare una brutta alzata di Orro.17-12 Time-out per.16-12 Errore in attacco di Cese Montalvo.15-12 Mani-out dida seconda linea.14-12 Cese Montalvo mette giù una palla a filo rete.14-11 Danesi approfitta di una slash.13-11 Disastro di Evans, che attacca a due mani in rete.12-11 Spallata di Sylla,torna avanti.11-11 Strubbe non riesce a sistemare un’alzata sbagliata.