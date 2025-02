Inter-news.it - LIVE Juventus-Inter 0-0: Taremi e Dumfries, occasioni mancate!

è la partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2024-2025. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Oggi si tratta del derby d’Italia, c’è la concreta possibilità di salire al primo posto con una vittoria.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP28? Dimarco prova la botta al volo dopo l’errore di Weah in uscita, tiro deviato e angolo.26? Bastoni fa una busta a Conceicao e si libera sulla sinistra, sbaglia un passaggio facilissimo verso Lautaro Martinez o. Palla lunga e rimessa.22? SOMMER COMPIE DUE MIRACOLI! PARA SU NICO GONZALEZ, POI ANCHE SU CONCEICAO CHE AVEVA CHIUSO SUL PRIMO PALO!19? DOPPIA OCCASIONE CLAMOROSA PER L’! PRIMAIN ROVESCIATA, POIDI TESTA ALTO! SUPER-PARATA DI DI GREGORIO SU