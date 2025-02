Inter-news.it - LIVE Juventus-Inter 0-0: inizia il derby d’Italia all’Allianz!

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la venticinquesima giornata della Serie A 2024-2025. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Oggi si tratta del, c’è la concreta possibilità di salire al primo posto con una vittoria.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP5? Primo fuorigioco della partita: Sommer trova Barella che non rientra in tempo da dietro la linea difensiva bianconera.2? Calhanoglu scivola al centro del campo, parte in contropiede lache trova il primo tiro della gara con Gonzalez. Sommer tranquillo.20.46LA PARTITA!20.43 Le squadre sono scese in campo:in maglia bianconera,con la divisa nerazzurra. Tutto è pronto!20.38 Thuram e de Vrij partono dalla panchina, Inzaghi sorprende con Taremi e Acerbi che avrà il difficilissimo compito di marcare Kolo Muani.