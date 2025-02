Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: ovazione per Olly, The Kolors infiammano l’Ariston

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.07: Cari giovani, volete sentire come si cantava a cavallo tra gli anni ’70 e ’80? Ascoltate bene Lucio Corsi e accendete l’immaginazione. C’è un pizzico di Ivan Graziani, c’è un pizzico di Alberto Fortis e anche un pizzico di renato Zero ma Lucio Corsi è un unicum da salvaguardare.0.05: Volevo essere un duro di Lucio Corsi è un ironico autoritratto in musica, dove i sogni di grandezza si scontrano con la realtà quotidiana. Il brano racconta il divario tra l’immagine di sé che si vorrebbe costruire e la consapevolezza della propria fragilità, con una riflessione amara su quanto sia difficile affrontare il mondo per chi non è un eroe. Attraverso una ballata dal sapore classico, Corsi sfrutta la ricchezza della lingua italiana per dare voce a questa disillusione, con uno stile che mescola introspezione e leggerezza.