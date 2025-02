Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: OLLY VINCE IL FESTIVAL! Sul podio Lucio Corsi e Brunori SAS

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA 75. EDIZIONE DELDISI STANNO ABBRACCIANDO AL CENTRO DEL PALCOSfida finale tra3.SAS4. Fedez5. Simone Cristicchi1.49: E’ il momento della classifica finale1.46: Il premio Tim per il pezzo più scaricato va a Giorgia1.45: Il premio della critica Mia Martini delle radio va a, il premio della critica Mia Martini della sala stampa va a Quando sarai Piccola di Simone Cristicchi1.43: Miglior composizione musicale va a Quando sarai piccola a Simone Cristicchi1.41: Il premio Sergio Bardotti al miglior testo: L’albero delle Noci diSAS1.41: Bianca Balti fa il suo ingresso sul palco dell’Ariston per le premiazioni1.40: Stop al televoto1.37: Mahmood presenta il nuovo singolo “Sottomarini”1.