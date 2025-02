Oasport.it - LIVE Festival di Sanremo 2025 in DIRETTA: Olly, Fedez, Cristicchi, Brunori e Corsi in finale! Giorgia fuori dai migliori 5!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’Ariston si ribella a questo verdetto, più per Achille Lauro che perTutti uomini in6. 6.7. Achille Lauro. Fischi dell’Ariston8. Francesco Gabbani9. Irama10. ComaCose11. Bresh12.. Elodie13. Noemi14. The Kolors15. Rocco Hunt16. Willie Peyote17. Sarah Toscano18. Shablo19. Rose Villain20. Joan Thiele21. Francesca Michielin22. Modà23. Massimo Ranieri24. Serena Brancale25. Tony Effe26. Gaia27. Clara28. Rkomi1.17: 29. Marcella Bella1.16: Pronta la classifica1.12: Finita la gara, chiuso il televoto. Tra poco sapremo le classificate dal sesto al 29mo posto e di conseguenza le prime cinque che si giocheranno la vittoria1.10: TOSCANO 6: un capoverso intero di autori per scrivere una canzone con etichetta ‘annalisiana’ che, appunto, riprendendo il testo, è deja vu.