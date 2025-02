Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Vece e Moro in finale nel keirin! Ora Guazzini/Consonni nella madison

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU14.47INEEE! Grande azione quella presa dall’azzurro, abile a superare Yakovlev inducendolo all’errore con un attacco fintato all’esterno. Terza posizione per, passano il turno anche Vigier e Rudyk.14.47 Inizia l’ultimo giro,è quarto e può pensare alla.14.46 Tre giri alla fine, il pacer si scosta.occupa sempre l’ultima posizione.14.45chiude il gruppo, davanti c’è il lituano Vinskas.14.45 SI PARTE!14.43 Predomo non è l’unica carta azzurra in questa prova. Stefanosarà al via della seconda semi, ecco la lista di partenza.17 TAMME Mat?j CZE42 VIGIER Sebastien FRA69 YAKOVLEV Mikhail ISR78Stefano ITA88 VINSKAS Laurynas LTU107 RUDYK Mateusz POL14.