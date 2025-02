Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Vece alla caccia del podio nel keirin

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU15.38 Allunga Edmunds, tenta l’attacco a tre giri dfine.deve rimontare per sognare il.15.37è in coda al gruppo, davanti troviamo Edmunds.15.36 SI PARTE!15.36 Tutto pronto per la partenza della gara.15.35 Passiamo orafinale per l’oro. Miriamha impressionato in semifinale e può provare a centrare unche sarebbe davvero importante.36 BELL Lauren GBR37 EDMUNDS Rhian GBR59Miriam ITA66 van de WOUW Hetty NED68 van der PEET Steffie NED112 LYSENKO Alina AIN15.33 Il settimo posto se lo aggiudica Lea Friedrich, brava a spuntarla contro Burlakova e Schneider.15.30 Concentriamoci ora sulle finali delfemminile. Si parte con la prova che assegnerà le posizioni dal settimo al dodicesimo posto, in attesa di vivere la finale per l’oro con al via Miriam