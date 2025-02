Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Miriam Vece ai ripescaggi del keirin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU12.21 Le qualificate di diritto alle semifinali delfemminile: Rhian Edmunds, Hetty Van de Wouw, Alina Lysenko, Lauren Bell.12.19 Si impone Lauren Bell in 10.992. Secondache andrà ai.12.16 In corso la quarta batteria conin.12.13 Finita ora anche la terza batteria con Alina Lysenko che chiude in 11.004. Peccato per Beatrice Bertolini che chiude quinta in ultima posizione.12.10 Vince la seconda batteria Hetty Van de Wouw con il tempo di 11.077. L’olandese avanza al prossimo turno.12.06 Vince la prima batteria l’inglese con il tempo di 10.980 e si qualifica per le semifinali. Seconda posizione per Lea Sophie Friedrich.12.03 Inizia la prima batteria femminile delcon Rhian Edmunds che si mette in testa.