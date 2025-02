Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: in corso i ripescaggi femminili del keirin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU13.05 Si qualificano alle semifinali Veronika Jabornikova ( prima in 11.001) e Yana Burlakova. Niente da fare per la polacca Karwacka e per Beatrice Bertolini che chiude quarta.13.02 Startlist della seconda batteria: Yana Burlakova, Veronika Jabornikova – Repubblica Ceca, Marlena Karwacka – Polonia, Beatrice Bertolini – Italia.12.59 Vince la prima batteria Lea Sophie Friedrich in 11.404, seconda la spagnola Casas Roige. Eliminate l’ucraina Biletska e la ceca Peterkova.12.55 Beatrice Bertolini sarà innella seconda batteria, mentre Miriam Vece nella quarta.12.51 La startlist della prima batteria deidelfemminile: Lea Sophie Friedrich – Germania, Alla Biletska – Ucraina, Sara Katerina Peterkova – Repubblica Ceca, Helena Casas Roige – Spagna.