Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: Guazzini/Consonni davanti nella madison a metà gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU15.18 Cinque punti per l’Irlanda, quarta in questo momento a quota 10 punti. L’Italia è terza in volata e riduce a sette lunghezze il divario dalla prima posizione. Terza in classifica la Francia a quota 14 punti.15.17 Si fermano le danesi, l’Italia deve conquistare qualche punto nel nono sprint.15.16 Danimarca all’attacco, il gruppo si mette in moto per riprendere le nordiche.15.14 OTTIMO! Di forza Chiarava a prendersi i cinque punti e il margine dalla medaglia d’oro si assottiglia ulteriormente. Il problema è che i Paesi Bassi continuano a macinare punti: nove lunghezze il distacco dalla prima posizione.15.13 Si avvicina il momento dell’ottavo sprint, la Gran Bretagna si lancia all’attacco.