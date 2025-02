Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: azzurri tutti ai ripescaggi nel keirin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU12.36 Due batterie alla fine della prima sessione maschile.12.33 Peccato per Stefano Moro che arriva secondo. Vince la batteria il tedesco Maximilian Dornbach in 10.184.12.30 Vince la prima batteria l’olandese Lavreysen, la seconda il polacco Rudyk Mateusz. Nella terza si impone l’israeliano Yakovlev, con Mattia Predomo che arriva terzo. In corso la quarta batteria con Stefano Moro in.12.25 Ricordiamo che dopo le batterie delmaschile ci saranno idelfemminile, composti da 4 batterie dove si qualificheranno alla fase successiva le prime due cicliste di ciascuna manche.12.23 A breve l’inizio delle batterie delmaschile. La startlist della prima batteria: Harrie Lavreysen- Olanda, Rafal Sarnecki- Polonia, Matej Tamme- Repubblica Ceca, Lyall Craig- Gran Bretagna.