LIVE Ciclismo su pista Europei 2025 in DIRETTA | alle 14 30 il via della sessione conclusiva della rassegna continentale

IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 2025

14.10 Amici di OA Sport, buon pomeriggio e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Europei di ciclismo su pista, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio.

13.51 Finisce dunque la prima sessione di quest'ultima giornata degli Europei di ciclismo su pista a Heusden-Zolder. L'appuntamento è per le 14.30 con le finali della madison e le semifinali e successive finali del keirin. A dopo amici di OA Sport!

13.48 Una prima sessione molto positiva per i colori azzurri, con l'accesso alle semifinali del keirin di Stefano Moro, Mattia Predomo e Miriam Vece.

13.45 Si qualifica Mattia Predomo! 10.290 per l'italiano, che un po' a sorpresa beffa l'olandese Van Loon per soli 67 millesimi!

13.