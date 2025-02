Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: al via le batterie del keirin femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISUIn corso la quarta batteria con Miriam Vece in.Finita ora anche la terza batteria con Alina Lysenko che chiude in 11.004. Peccato per Beatrice Bertolini che chiude quinta in ultima posizione.68NEDvan der PEET Steffie112AINLYSENKO Alina101UKRLOHVINIUK Oleksandra13CZEPETERKOVA Kate?ina Sara53ITABERTOLINI BeatriceVince la seconda batteria Hetty Van de Wouw con il tempo di 11.077. L’olandese avanza al prossimo turno.66NEDvan de WOUW Hetty33GERSCHNEIDER Clara88ESPCASAS ROIGE Helena78POLSEREMAK Nikola111AINBURLAKOVA YanaVince la prima batteria l’inglese con il tempo di 10.980 e si qualifica per le semifinali. Seconda posizione per Lea Sophie Friedrich.