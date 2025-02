Oasport.it - LIVE Ciclismo su pista, Europei 2025 in DIRETTA: a breve l’inizio delle batterie del keirin femminile

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU11.45 Il programma di quest’ultima giornata prevede ledele maschile nella prima sessione, mentre nella seconda avremo le finalidue madison e dello stesso.11.42 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladell’ultima giornata deglidisudi Heusden-Zolder.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladella quinta giornata deglidisu, evento che si tiene in Belgio (al velodromo di Zolder) da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio. Quest’oggi calerà il sipario sulla 15ma edizione della kermesse continentale: l’Italia si gioca le sue ultime cartucce per tentare l’assalto alla prima posizione nel medagliere complessivo della manifestazione.