Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Giacomel punta al podio, Johannes Boe vuole la dodicesima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladell’, sulla distanza dei 12.5 km, in programma a Lenzerheide, seconda garadel Campionato del Mondodi. Prosegue la rassegna iridata dialcon una gara molto molto attesa e caratterizzata dalla curiosità di vedere all’opera ancora una voltaBoe, a caccia dell’ennesima perla di una carriera che sta per volgere al termine.A trionfare nella sprint di ieri è stato sempre lui,Boe, che ha archiviato l’11ma medaglia d’oro individuale e la quarta nel format e si è messo in pole position per la gara odierna. Numeri da Ole Einar Bjørndalen verrebbe da dire. Il norvegese ha preceduto con una prestazione “immacolata” al poligono l’americano Campbell Wright (0+0) di 27.