Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: Giacomel alle spalle di J. Boe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DEIDI12.0515.19: NON SBAGLIACHE RIPARTE ASSIEME A WRIGHT15.18: J. Boe non sbaglia e riparte15.18: Secondo poligono15.16: Al km 4.2 J. Boe, a 29? Wright,, a 44? Fillon Maillet, Perrot, a 52? Laegreid, Fak, Germain, T. Boe, Stroemsheim, Soerum, Nelin, Claude, a 1’07” Stalder15.14: Al km 3.3 J. Boe, a 31? Wright,, a 47? Fillon Maillet, Perrot, a 51? Laegreid, Fak, Germain, T. Boe, Stroemsheim, Soerum, Nelin, Claude, a 1? Stalder15.12: All’uscita dal primo poligono: J. Boe, a 29? Wright, a 32?, a 43? Fillon Maillet, a 48? Perrot, Laegreid, Fak, Germain, T. Boe, Stalder, Stroemsheim, Soerum, Nelin, Claude15.12: ZERO DI, un errore di Wright, gli altri sbagliano!15.