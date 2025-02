Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Mondiali 2025 in DIRETTA: due errori di Giacomel che ora insegue la zona podio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DEIDIDALLE 12.0515.38: Quarto posto per il norvegese Laegreid, quinto perche ha rallentato nel finale, forse sarebbe bastato un errore in meno per lottare per la medaglia, sesto il francese Fillon Maillet, settimo lo sloveno Fak, ottavo il norvegese Stroemsheim, nono lo svedese Ponsiluoma, decimo il norvegese T. Boe15.37: ARGENTO PER LO STATUNITNSE WRIGHT, BRONZO PER IL FRANCESE PERROT15.37: JOHANNES BOE VA A PRENDERSI IL DODICESIMO TITOLO IRIDATO!15.36: Al km 11.7 J. Boe, Wright scatenato a 8?, a 21? Perrot, a 36? Laegreid, a 49?15.35:purtroppo perde da Perrot che sta andando fortissimo e potrebbe anche mettere nel mirino il secondo posto. Zero di Hofer che è 18mo15.