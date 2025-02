Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Michela Carrara può sognare. Wierer per la rimonta

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'inseguimento femminile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Lenzerheide, seconda gara individuale del campionato del mondo di biathlon. Prosegue la rassegna iridata di biathlon con una gara molto molto attesa e resa ancora più incerta dal risultato a sorpresa della sprint di venerdì scorso. A trionfare venerdì è stata la transalpina Justine Braisaz-Bouchet, argento in questo format nel 2024 e nel giardino di casa quando si parla della citata Lenzerheide, ricordando i tre successi in fila in Coppa del Mondo nel 2023 (Sprint, inseguimento e Mass Start). La transalpina, che quest'anno non è stata grande protagonista in Coppa del Mondo, ha disputato una gara molto intelligente ed ha sfruttato gli errori delle avversarie per portare a casa un risultato straordinario che le permetterà di partire per prima oggi.