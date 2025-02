Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Mondiali 2025 in DIRETTA: Michela Carrara può sognare. Wierer non ci sarà

12.03: Più indietro partiranno le altre italiane: Hannah Auchentaller si è classificata 46ma (1+2) a 2:27.7 e Martina Trabucchi 53ma (3+0) a 2:42.1, al suo esordio in un Mondiale.12.00: Aveva fatto sperare in qualcosa di ambizioso Dorothea. L'altoatesina è stata eccellente nella sessione a terra, con una serie rapida e precisa, ma in piedi quasi due bersagli mancati hanno affossato la sua gara, che si è conclusa in 21ma piazza a 1:10.6 dalla vetta. Purtroppo l'azzurra è stata fermata da un raffreddamento11.57: Un quinto posto che per l'azzurra è di gran lunga il miglior risultato in carriera, autrice di una prova di pregevolissima fattura, e che fa ben sperare per la prova odierna.