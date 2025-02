Anteprima24.it - LIVE/ Avellino-Crotone, il tabellino

Tempo di lettura: < 1 minutoLo stadio Partenio-Lombardi ospita la sfida tra, valida per la 27ª giornata del Girone C di Serie C. Entrambe le squadre cercano riscatto: l’vuole lasciarsi alle spalle la recente sconfitta contro il Foggia, mentre ilpunta a consolidare la propria posizione in zona playoff.Le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali):(4-3-1-2): Iannarilli; Todisco, Rigione, Enrici, Cagnano; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Patierno. A disp.: Pizzella, Marson, Cionek, Manzi, Rocca, Palumbo, Armellino, D’Ausilio, Russo, Zuberek. All.: Biancolino.(4-2-3-1): Sassi; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Vinicius; Vitale, Tumminello, Oviszach; Gomez. A disp.: D’Alterio, Cocetta, Groppelli, Piras, Silva, Rispoli, Armini, Cantisani, Vilardi, Stronati, Barberis, Murano, Schirò.