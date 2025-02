Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour 2025 in DIRETTA: show con Furlani, Fabbri e Dosso!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladell’Orlen Copernicus Cup, meeting internazionale in programma a Torun (Polonia). Prosegue la sua fase europea il massimo circuito mondiale dell’al coperto, ilGold, e l’attesa è alta per la presenza di tanti azzurri in gara, alla vigilia dei campionati assoluti di Ancona e dei due grandi appuntamenti stagionali, l’Europeo di Apeldoorn e il Mondiale di Nanchino. Oggi ornerà in pedana il bronzo olimpico del salto in lungo Mattia, mentre la gara del peso vedrà protagonista Leonardo, reduce dalla vittoria di giovedì a Liévin. Da seguire con attenzione anche Zaynabnei 60 metri piani.Per la prima volta in questa stagione si affronteranno due dei più grandi protagonisti del salto in lungo: il campione greco Miltiadis Tentoglou e il giovane talento azzurro Mattia(Fiamme Oro).